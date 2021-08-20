СНБО взялся за МАУ: Кабинету министров дали ряд поручений

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли протокольное решение, связанное с ситуацией с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Для этого Кабинету министров дали ряд поручений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.