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США ввели против РФ второй раунд санкций из-за отравления Навального

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США ввели против РФ второй раунд санкций из-за отравления Навального

США вводят дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Помимо этого введены ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно сообщению, санкции вводятся против России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в августе 2020 года при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В Вашингтоне считают, что операцию разработали и осуществили сотрудники ФСБ.

В Вашингтоне уточнили, что ограничения начнут действовать приблизительно после 7 сентября после официального опубликования документа. Они будут действовать по меньшей мере в течение 12 месяцев.

Снять ограничения можно будет не раньше, чем через год, если исполнительная власть подтвердит конгрессу, что Россия выполнила ряд условий. К ним относится предоставление гарантий того, что Москва не будет применять химическое оружие в нарушение международного права, не намерена применять его в будущем, готова разрешить проведение международных инспекций и возместит убытки Навальному.

Ранее в пятницу США ввели санкции против девяти сотрудников ФСБ РФ. Всех фигурантов списка Вашингтон считает причастными к отравлению оппозиционера. Кроме того, под ограничения попали Институт криминалистики и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны РФ.

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Еще в феврале 2020 года Минторг США перевел Россию в категорию стран, вызывающих озабоченность с точки зрения экспорта туда ракетных и ядерных технологий. В результате США перестали выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия, технологий, которые опасны с точки зрения ядерного распространения, и ракетных технологий (включая баллистические ракеты, ракеты-носители, зондирующие ракеты, а также беспилотные системы: крылатые ракеты, разведывательные дроны и т.д.).
Второй раунд санкций по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) мог включить в себя такие жесткие меры, как дальнейшие ограничения для американских инвесторов на вложения в российский суверенный долг, запрет на импорт в США российских нефтепродуктов, отказ принимать рейсы российских государственных авиаперевозчиков, таких как «Аэрофлот», однако США вновь задействовали исключения из закона, чтобы смягчить ограничения.

Россия, США, санкции
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