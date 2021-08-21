В Украине за сутки более 1 700 новых случаев заболеваний СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 732 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 763 человека, умерли 38, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 20 августа 2021 в Украине зафиксировано 1732 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 104, медработников — 32). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 616 человек; летальных случаев — 38; выздоровели — 763 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 273 558 человек, выздоровели 2 200 763 человека, летальных случаев — 53 432.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
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