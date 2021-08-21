Лидер «Талибана» прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства

Лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул. Он проведет переговоры о создании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Ожидается, что в Кабуле Барадар проведет встречи с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства.

«Соучредитель талибов мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.

Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя «Талибана» муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.

Напомним, после захвата Кабула «Талибан» объявил «амнистию» чиновникам правительства Афганистана и призвал вернуться к работе.