Меркель: в Европе ожидали, что сопротивление афганской армии будет сильнее

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что афганская армия рухнула с «головокружительной скоростью». В Европе ожидали, что сопротивление будет сильнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Меркель признала, что сопротивление афганской армии боевикам «Талибана» было неверно оценено.
«Армия рухнула с головокружительной скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее», — заявила канцлер.
Меркель сказала, что сейчас основное внимание уделяется спасению людей из Афганистана, но позже потребуется обсуждение того, что было или чего не было достигнуто.
Ранее Евросоюз назвал условия для сотрудничества с «Талибаном».
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