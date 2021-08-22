Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и ФРГ по строительству и введению в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

«В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», — отметил глава государства.