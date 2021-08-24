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«Укрзализныця» усилит управление пассажирскими перевозками командой Deutsche Bahn в 2022 г.

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«Укрзализныця» усилит управление пассажирскими перевозками командой Deutsche Bahn в 2022 г.

АО «Укрзализныця» и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок, сообщается на странице в Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию закупок и обновления подвижного состава.

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Deutsche Bahn поможет «Укрзализныце» отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года. После его успешного внедрения на втором этапе «Укрзализныця» привлечет команду менеджеров по Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

«Передача в управление пассажирских перевозок „Укрзализныци“ DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине», — цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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По его словам, этим проектом государство начинает «Большое строительство» на «Укрзализныце», которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса

«Подписанный сегодня контракт является первым этапом сотрудничества, и мы ожидаем, что по его результатам мы перейдем к следующему этапу уже в начале 2022 года, когда команда немецких менеджеров будет делегирована для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине», — цитирует Мининфраструктуры слова члена Совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональда Пофаллы.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александра Камышина, DB E&C должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

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«В процессе реформирования отрасли мы должны изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. Это отдельные направления бизнеса нашей компании, и они должны учитываться и финансироваться отдельно. Поэтому ожидаем от нашего консультанта разработки эффективной финансовой модели пассажирских перевозок», — подчеркивает Камышин.

Кроме того, эксперты DB E&C должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность «Укрзализныци» в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO).

Исполнитель услуг также предоставит оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава — региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов — и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.

 

Укрзалізниця, Deutsche Bahn Engineering & Consulting, консалтинг
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