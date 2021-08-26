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Инвестиции в электронику: ценное вложение или прихоть?

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Инвестиции в электронику: ценное вложение или прихоть?

Инвестиции в электронику: ценное вложение или прихоть?

В условиях финансового кризиса приобретение компьютерной техники только ради развлечений стало редкостью. Сегодня многие воспринимают такую покупку как выгодное вложение средств, поэтому особым спросом среди украинских покупателей пользуются сбалансированные и современные бизнес-модели.

Консультанты гипермаркета электроники Eldorado объяснили, почему дорогие ноутбуки все еще популярны и кому имеет смысл инвестировать в такие девайсы.

Почему премиальные устройства покупают даже в кризис

Ноутбуки из верхнего ценового эшелона, например, линейки MacBook Air, действительно отличаются долгим периодом эксплуатации. Значительный запас мощности и инновационные технологии дают тем же Макам огромную фору перед лэптопами на Windows.

Регулярные обновления ПО и внедрение новых опций позволяют комфортно работать с устройством много лет. Именно такая возможность (эффективно использовать ноутбук в течение 3–7 лет) побуждает покупателей инвестировать в дорогостоящие решения. 

Срок службы обычного лэптопа намного короче, поэтому и менять ПК придется чаще.

Соотношение цены и долговечности 

Прогресс в электронике коснулся как программной основы устройств, так и внешнего оформления. Сегодняшние ноуты устойчивы к внешнему воздействию, поскольку ориентированы на использование в разных условиях, в том числе в дороге.

С точки зрения стабильности и выносливости дорогие аппараты отличаются от дешевых:

  • каленым стеклом на дисплее. В бюджетных моделях традиционно используют менее прочный пластик;

  • металлическими сплавами в корпусе. Эти материалы надежно защищают технику от мелких дефектов;

  • практичными и долговечными подвижными элементами. Дорогие устройства проходят тестирование на количество сгибаний, поэтому гарантируют отсутствие поломок в ближайшие годы;

  • безукоризненной работой клавиатуры и разъемов. С премиальными моделями вы сосредоточитесь на работе, позабыв о силе нажатия на ту или иную клавишу.

Ответственные производители ноутбуков рекомендуют предельно бережно работать с техникой, чтобы избежать множества проблем в будущем.

Грань между разумным выбором и глупыми тратами

Существует категория пользователей, не соизмеряющих свои потребности и стоимость устройства. Неразумной становится покупка игрового компьютера для человека, которого интересуют только рецепты блюд и анекдоты из интернета. 

Конечно, если ограничений в бюджете нет, приобретение с натяжкой можно назвать оправданным, но тратить последнее на навороченный ПК, потенциал которого останется неиспользованным - безумие.

Выбор топовой техники оправдан, если вы работаете с девайсом днем и ночью, доверяете ему конфиденциальную информацию, создаете на нем сложные профессиональные проекты. В таком случае, даже имея некоторые финансовые сложности, в будущем вы вряд ли пожалеете, что купили качественный и надежный товар.

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Четверг, 26 августа 2021
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