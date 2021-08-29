Лидер талибов прибыл в Афганистан

Лидер движения «Талибан» мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, сообщили в воскресенье афганские СМИ.
По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане.
«Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами „Талибана“ ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления», — сообщило издание Ariana News.
Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.
В июле-августе боевики на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников захватили одну за другой почти все провинции страны, войдя 15 августа в Кабул. За несколько часов до захвата столицы Афганистана талибами из страны бежал президент Ашраф Гани. Его примеру последовали многие руководители страны.
В настоящее время лишь провинция Панджшер не контролируется радикалами. Лидер Панджшера Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, выступает за создание в стране правительства с участием представителей всех национальных меньшинств.
Лидеры захватившего Афганистан радикального движения заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства в стране.
Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни, консультации по этому вопросу продолжаются.
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