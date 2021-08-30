В Украине за сутки 749 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 749 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 55, медработников — 6). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 583 человека; летальных случаев — 18; выздоровели — 291 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случая заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 284 940 человек, выздоровело 2 206 683 человека, летальных случаев — 53 738.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
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