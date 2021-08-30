В Украине уже сделали почти 9 миллионов прививок

За минувшие сутки иммунизировано 41 477 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

«41 477 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021. Одну дозу получили 13 320 человек полностью иммунизированы — 28 157 человек», — сказано в сообщении в понедельник утром.

Отмечается, что в течение суток работали 304 мобильные бригады, 1 100 пунктов прививки, 354 центра вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5308727 человек, из них получили одну дозу — 5308725 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3622915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 8 931 640 прививок», — отметили в ведомстве.