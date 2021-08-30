В Украине уже три области нарушают нормы «зеленой» зоны карантина

Сегодня, 30 августа все регионы Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако в трех областях эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает Минздрав.

В частности, в Винницкой области второй день подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он в данном регионе вырос до 61,6%, а еще вчера находился в пределах 54,9%.

В то же время в Черниговской области, где до этого динамика COVID-госпитализаций находилась на низком уровне, наблюдается рост по этому показателю, теперь он составляет 53,0%.

Также долгое время в Черкасской области сохраняется низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а ранее колебался в пределах 284-292 теста на 100 тысяч населения.

Количество тестирований на COVID в течение последних 7 дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.

Кроме этого, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 583 человека, также было выявлено 749 новых заражений.