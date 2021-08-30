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Евросоюз собирается запретить свободный въезд из США

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Евросоюз собирается запретить свободный въезд из США

Европейский союз собирается рекомендовать запретить необязательные поездки из США из-за распространения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Европейские чиновники рассматривали этот шаг на протяжении большей части последнего месяца, поскольку средний уровень заражений в США сейчас выше, чем в ЕС, отмечает издание.

Давление с целью исключения США из списка стран, из которых свободно пускают туристов, усилилось еще и потому, что Вашингтон сохраняет запрет на европейские поездки в США без крайней необходимости. В начале августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС не допустит, чтобы отсутствие взаимности «затянулось на недели».

Председательствующая в ЕС Словения на прошлой неделе рекомендовала исключить США и еще пять стран из списка стран, откуда разрешены поездки, не связанные со срочной необходимостью. Окончательное решение должно быть принято в понедельник, 30 августа.

Список стран ЕС, который пересматривается каждые две недели, не является обязательным для государств-членов, но в последние несколько месяцев государства Евросоюза стараются придерживаться его, уточняет газета. Некоторые страны могут разрешить въезд американских туристов, прошедших вакцинацию.

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Принятое в июне решение ЕС разрешить американским путешественникам свободный въезд было обусловлено стремлением восстановить отношения после напряженности, которую внесли действия администрации президента США Дональда Трампа. Европу для американцев открыли после того, как Брюссель посетил его преемник Джо Байден.

США, ЕС, коронавирус
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