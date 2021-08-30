Кабмин подготовит план повышения тарифов на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, согласно которому Кабмину поручили создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей. Об этом говорится в указе президента от 28 августа о решении СНБО «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере».

Согласно документу, Кабмину поручили до 31 декабря определить порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей. В условиях такого перехода необходимо обеспечить социальную защиту лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи.

До 30 сентября власть также должна разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей.

Кроме того, правительство должно обеспечить переход от товарного к финансовому механизма ПСО на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

Также правительство проанализирует соотношение стоимости электроэнергии в стоимости ее распределения и передачи в составе тарифа, но не только на предмет обоснованности такого соотношения.

Кроме того, в течение двух недель правительство вместе с другими ведомствами (в частности СБУ и СНБО) должны проанализировать структуру собственности всех операторов распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев.

Напомним, что с 1 сентября тариф на электрику для бытовых потребителей останется неизменным — 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.