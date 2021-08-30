В Украине серьезно похолодает – температура упадет ниже 10 градусов

Во вторник, 31 августа, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы, температура днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24°. Со 2 сентября ожидается похолодание.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 31 августа облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, ночью в Киевской и Черниговской областях, днем на Закарпатье местами значительный дождь. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24°», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 1-2 сентября также будет облачно с прояснениями. 1 сентября ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, северных, местами центральных областях дожди, грозы, на остальной территории без осадков; 2 сентября местами небольшие дожди, днем на Левобережье умеренные дожди, местами грозы. Температура в южной и восточной части ночью 12-17°, днем 1 сентября 24-29°, 2 сентября 19-24°; на остальной территории ночью 9-14° (в западных областях 7-12°), днем 1 сентября 19-24°, в центральных областях до 27° (в западных областях 16-21°); 2 сентября 13-18°. В Карпатах 1 сентября умеренный, местами значительный дождь; 2 сентября ночью умеренный, днем местами небольшой дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, 2 сентября ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

3-4 сентября в Украине без осадков, 3 сентября только в восточных, 4 сентября днем в северных областях небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19° (на севере и северо-востоке страны 10-16°), в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17-22°.

В столичном регионе 31 августа облачно с прояснениями. Ночью по Киеву дождь, гроза, днем без осадков; по области — ночью умеренный, местами значительный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 14-16°, днем 21-23°; по области — ночью 12-17°, днем 19-24°.

1-2 сентября в столице облачно с прояснениями. 1 сентября ночью без осадков, днем дождь; 2 сентября местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем 2 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 1 сентября 19-24°, 2 сентября 13-18°.

3-4 сентября в Киеве без осадков, только днем 4 сентября небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла; днем 3 сентября 13-18°, 4 сентября 11-16°.