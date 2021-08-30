Чистая прибыль российского «Газпрома» выросла в 22 раза

Чистая прибыль российского монополиста «Газпрома» во первом полугодии по МСФО составила 995,521 млн руб., что в 21,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности. По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова, финансовые итоги первого полугодия этого года стали рекордными для группы.
«Достижению такого результата способствовал не только рост экспортных доходов, но и сохранение строгого контроля операционных затрат»,— сказал Садыгов, которого цитируют российские СМИ.
Выручка от продаж составила 4,352 трлн руб., увеличившись в 1,5 раза к показателю первого полугодия 2020 года. При этом чистая выручка от продажи газа увеличилась на 833,968 млрд руб. до 2,221 трлн руб.
«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано увеличением выручки от продажи газа в Европу и другие страны»,— говорится в сообщении компании.
Прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома», составила 968,498 млрд руб. — это в 29,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 802,954 млрд руб. (134%) вырос показатель EBITDA, он составил 1,404 трлн руб. Компания связала это с увеличением выручки от продаж.
Напомним, что в последнее время цена на газ в Европе достигла рекордных назначений, превысив в ходе торгов в понедельник отметку $600 за 1 тыс. кубометров.
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