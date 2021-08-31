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В Украине за сутки 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19

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В Украине за сутки 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 75, медработников — 31). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 470 человек; летальных случаев — 51; выздоровели — 1 257 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случая заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело 2 207 940 человек, летальных случаев — 53 789.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

коронавирус
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