Талибы заявили о желании иметь хорошие отношения с США

Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, хотело бы поддерживать хорошие отношения с США. Об этом заявил во вторник его представитель Забихулла Муджахид.

«Мы хотим хороших отношений с США», — цитирует его афганский телеканал 1TV. При этом Муджахид отметил, что «Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну». По его словам, «США были повержены и не добились своих целей».

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, хозяин Белого дома Джо Байден объявил 14 апреля.