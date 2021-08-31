Талибы заявили о желании иметь хорошие отношения с США

Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, хотело бы поддерживать хорошие отношения с США. Об этом заявил во вторник его представитель Забихулла Муджахид.
«Мы хотим хороших отношений с США», — цитирует его афганский телеканал 1TV. При этом Муджахид отметил, что «Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну». По его словам, «США были повержены и не добились своих целей».
В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, хозяин Белого дома Джо Байден объявил 14 апреля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016