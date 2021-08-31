«Талибан» завершил консультации о новом правительстве Афганистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» завершило консультации о новом правительстве страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.
«Переговоры о формировании нового правительства в Афганистане завершились. В ближайшее время будут объявлены итоги консультаций», — приводит телеканал слова представителя движения.
29 августа пресс-секретарь радикалов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» планирует завершить процесс формирования правительства в течение двух недель. Между тем талибы уже заполнили вакансии шефов полиции во всех 34 провинциях страны. К настоящему моменту радикалы назначили исполняющих обязанности ряда министров, а также почти всех губернаторов провинций и многих мэров городов. Между тем представитель политического крыла движения в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай отмечал, что все назначения на руководящие посты пока являются временными, а должности отданы в основном действовавшим на момент захвата талибами власти чиновникам.
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