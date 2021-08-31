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На половину территории Украины завтра придет осенняя погода

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На половину территории Украины завтра придет осенняя погода

В ближайшие сутки влажный и прохладный воздух атлантического происхождения будет определять погоду западных, северных, частично центральных областей; на остальной территории сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, в большинстве северных и центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и востоке 13-18°; днем в западных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°, на крайнем востоке до 29°.

В Киеве ночью без осадков, днем 1 сентября кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 сентября самая высокая температура днем была 35,5° в 2015г., самая низкая ночью 6,5° в 1924г.

В четверг, 2 сентября, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в северных и западных областях (кроме Закарпатья и Прикарпатья) местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной и юго-восточной частях страны ночью 12-17°, днем 20-25°.

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В Киеве 2 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 11-13°; днем 14-16°.

31 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

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