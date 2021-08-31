В Афганистане остаются сотни граждан западных стран

Власти нескольких западных стран заявили, что им не удалось эвакуировать всех своих граждан, а также тех, кто помогал и работал с их силами в Афганистане, до 31 августа, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан рассказал на пресс-конференции во вторник, что в Кабуле осталось несколько десятков граждан Франции, в том числе и те, кто хотел покинуть страну, но не смог попасть на последний эвакуационный рейс. Также страна не смогла эвакуировать несколько десятков афганцев, которые работали с французскими военными и просили Францию об убежище.

По заверениям Гранжана, Франция сделает все возможное, чтобы помочь желающим выбраться из Афганистана.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Госдепартамент не располагает информацией о точном числе американцев, которые не смогли покинуть Кабул, но, по оценкам, это «менее 200» человек. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам.

Ранее сообщалось, что в Афганистане остались около 300 граждан Германии, однако во вторник канцлер Ангела Меркель заявила, что людей, нуждающихся в помощи, гораздо больше.

«Для нас на данный момент в центре внимания находится местный персонал, и это не 300 человек, а, скорее всего, около 10-40 тыс. человек, и мы проверим, сколько из них хотят покинуть страну, сколько — нет», — заявила Меркель на пресс-конференции перед встречей с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Британское издание Evening Standard во вторник сообщило, что, по словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, в Афганистане осталось «несколько сотен» британских подданных. Точное число афганцев, которые имели возможность, но не смогли покинуть страну на самолетах Великобритании, на данный момент неизвестно.

Ранее боевики движения «Талибан» заявили, что НАТО и союзники обязаны вывести все свои войска из страны не позже 31 августа. Ввиду этого многим странам пришлось проводить эвакуацию в ускоренном темпе, что привело к тому, что многие мирные жители, желавшие покинуть Афганистан, не смогли этого сделать.