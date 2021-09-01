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В Украине за сутки более 2 тысяч новых случаев СOVID-19

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В Украине за сутки более 2 тысяч новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 925 человек, 44 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 153, медработников — 52). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 874 человека; летальных случаев — 44; выздоровели — 925 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаев заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаях заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865 человек, летальных случаев — 53 833.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

коронавирус
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