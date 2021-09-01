Талибы назначили первых министров нового правительства Афганистана

Глава политического крыла радикального движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Khaama Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани станет министром внутренних дел.

Официальные представители талибов пока не комментировали это сообщение, пообещав, что состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.

Перед этим пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид сообщил в Twitter, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет «Талибана», «обсуждались политические, социальные и экономические вопросы», в том числе и касающиеся будущего правительства.