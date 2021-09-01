США предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около $20 млн в качестве гуманитарной помощи от правительства США, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Согласно сообщению, 20 тыс. флаконов препарата «Бамланивимаб» и 40 тыс. флаконов препарата «Этесевимаб» уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.
«Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», — комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Согласно сообщению, препараты действуют непосредственно на вирус — связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.
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