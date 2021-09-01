Байден написал, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», — написал Байден в Twitter в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США, он будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. На 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.