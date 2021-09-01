Байден заявил о желании вновь посетить Украину

Президент США Джо Байден в среду на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что хотел бы вновь посетить Украину. Слова главы вашингтонской администрации передает пресс-пул Белого дома.
Байден вспомнил о своем предыдущем визите на Украину и заявил, что хотел бы посетить страну вновь.
Также Байден заявил о готовности Вашингтона поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Трансляцию вел телеканал CBS. «Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии», — заявил глава Белого дома. Он добавил, что США также поддерживают евроатлантические устремления Украины.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Украину. В эфире телеканала «Украина 24» в среду Кулеба заявил, что дата визита пока неизвестна, однако он обязательно состоится, и Джозеф Байден посетит Украину во время пребывания на посту президента США.
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