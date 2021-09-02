В Украине за сутки вакцинировали почти 120 тысяч человек

За минувшие сутки иммунизировано 119 022 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

«119 022 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 1 сентября 2021. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы — 80 669 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу — 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 9 358 193 прививки», — подытожили в пресс-службе ведомства.