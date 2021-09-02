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Кулеба заявил об откровенном разговоре Байдена и Зеленского

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Кулеба заявил об откровенном разговоре Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели откровенный разговор по актуальным вопросам, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины, но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у Соединенных Штатов, они их также очень четко задавали. И я этим очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран», — сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.

По его словам, идеи, которые президенты обсудили, взяты в работу. «Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — пояснил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что у Байдена и Зеленского состоялся также «очень предметный разговор по „Северному потоку-2“ и о тех рисках, которые несет отсутствие решительности и жесткости относительно России со стороны наших партнеров».

Кулеба отметил, что Соединенные Штаты являются не просто стратегическим партнером Украины, а партнером по безопасности номер один для Украины. «Именно потому тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов. По графику встреча должна была длиться один час, это включительно с тет-а-тет. Затянулся тет-а-тет и затянулась очень сильно сама встреча. Президенты говорили 2 часа 10 минут, и это был очень четкий разговор о безопасности Украины», — добавил он.

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Глава МИД указал, что Байден и Зеленский, в частности, обсудили НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины, «Северный поток 2».

По мнению Кулебы, впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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