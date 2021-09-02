В составе нового правительства Афганистана не будет женщин

Женщин-министров в новом правительстве Афганистана не будет. Об этом заявил представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

При этом он указал, что «женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников». На вопрос о сроках формирования правительства Муджахид ответил, что талибы сформируют «правительство национального единства как можно скорее».

По информации телеканала Al Jazeera, новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Ожидается, что решения по составу кабинета министров талибы могут объявить уже 3 сентября.