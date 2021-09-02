НБУ выпустит памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
«Сегодня в обращении уже есть две купюры — 500 и 100 грн. И к концу года (сувенирные банкноты — Ред.) все номиналы гривен выйдут с символом к тридцатилетию Независимости», — сообщил он агентству «Интерфакс-Украина» в ходе церемонии открытия «Музея гривни под открытым небом» в четверг.
Глава Нацбанка добавил, что регулятор не планирует сейчас обновлять художественный ряд остальных банкнот.
В то же время, по его словам, НБУ продолжает выпускать новые банкноты для замены выведенных из обращения из-за повреждений купюр согласно плану обновления.
Как сообщалось, Нацбанк 20 августа ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен «К 30-летию Независимости Украины».
Ранее, НБУ выпустил памятные монеты «К 30-летию Независимости Украины» номиналом 5 грн из нейзильбера (тираж 50 тыс. шт.), 10 грн из серебра (3 тыс. шт.), номиналом 50 грн из серебра (500 шт.) и 250 грн из золота (до 400 шт.).
Выставка «Музей гривны под открытым небом», посвященная 30-летию независимости Украины и 25-летию гривны, открылась сегодня на Контрактовой площади в Киеве, продлится до 30 сентября.
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