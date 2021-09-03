Первая афганская авиакомпания возобновляет внутренние рейсы

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет в пятницу выполнение внутренних рейсов. Об этом агентству France-Presse сообщил ее представитель Тамим Ахмади.
«Мы получили зеленый свет от движения „Талибан“ и авиационного регулятора. Мы готовимся возобновить выполнение внутренних авиарейсов сегодня 3 сентября», — сказал он.
В четверг телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя Главного управления гражданской авиации Афганистана, проинформировал о возобновлении с пятницы внутренних рейсов в стране. Отмечалось, что восстановление международных рейсов может занять некоторое время.
Авиасообщение в Афганистане было прекращено захватившим власть движением «Талибан». Талибы намеревались возобновить его после оценки технического состояния аэропорта в Кабуле, который использовался для эвакуации войск, граждан и дипломатов западных государств. В Кабул прибыли технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводились восстановительные работы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016