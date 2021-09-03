Первая афганская авиакомпания возобновляет внутренние рейсы

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет в пятницу выполнение внутренних рейсов. Об этом агентству France-Presse сообщил ее представитель Тамим Ахмади.

«Мы получили зеленый свет от движения „Талибан“ и авиационного регулятора. Мы готовимся возобновить выполнение внутренних авиарейсов сегодня 3 сентября», — сказал он.

В четверг телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя Главного управления гражданской авиации Афганистана, проинформировал о возобновлении с пятницы внутренних рейсов в стране. Отмечалось, что восстановление международных рейсов может занять некоторое время.

Авиасообщение в Афганистане было прекращено захватившим власть движением «Талибан». Талибы намеревались возобновить его после оценки технического состояния аэропорта в Кабуле, который использовался для эвакуации войск, граждан и дипломатов западных государств. В Кабул прибыли технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводились восстановительные работы.