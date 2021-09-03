«Талибан» заявил о захвате последней провинции Афганистана

«Талибан» взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента. Информацию о полном захвате провинции представитель террористов подтвердил другим СМИ, в частности агенству Reuters.
В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы «Талибана».
После неудачных переговоров между представителями «Талибана» и делегацией так называемого Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер.
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