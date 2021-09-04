В Украине снова более 2,6 тысяч случаев СOVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 3 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 196, медработников — 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 824 человека; летальных случаев — 44; выздоровели — 1 447 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 296 155 человек, выздоровело 2 212 313 человек, летальных случаев — 53 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.