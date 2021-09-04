В Украине в пятницу вакцинировали более 160 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 167 489 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм.

«167 489 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 сентября 2021. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы — 117 819 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 996 мобильных бригад, 2 928 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу — 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 9 678 454 прививки», — подытожили в пресс-службе ведомства.