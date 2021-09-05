В Украине за сутки 1379 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1379 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 407 человек, 17 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 4 сентября 2021 в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 102, медработников — 28). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 899 человек; летальных случаев — 17; выздоровели — 407 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 297 534 человека, выздоровело 2 212 720 человек, летальных случаев — 53 983.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.