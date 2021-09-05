В Украине сухо и солнечно, скоро снова потеплеет

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая погода, в воскресенье температура днем 13-18°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье днем 17-22°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области осадки 5 сентября не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура днем 15-17°, на Киевщине — 13-18°.

Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6 сентября 11-16° тепла, 7 сентября 13-18°.

В столичном регионе 6-7 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 6 сентября 11-16° тепла, 7 сентября 13-18°.

Синоптики в дальнейшем также осадков не прогнозируют, 8 сентября ночью в восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории ночью 4-10° тепла; днем 16-21°, на юге и Закарпатье до 25°; 9 сентября ночью в Украине 7-13°, днем 20-26°, на юге до 28°.

На Киевщине 8- 9 сентября без осадков. Температура 8 сентября ночью 4-9° тепла, днем 16-21°; 9 сентября ночью 8-13° тепла, днем 20-25°.