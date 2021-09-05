В Украине вакцинировали еще почти 70 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 69 260 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
«69 260 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 4 сентября 2021 года. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек», - говорится в сообщении.
В течение суток работали 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.
По данным Минздрава, с начала кампании вакцинации привит 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 747 714 вакцинаций.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 5 сентября лабораторно подтверждено 2 297 534 случая COVID-19, из них за последние сутки - 1 379.
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