В РФ уже более 7 млн человек заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии в этой стране превысило 7 млн и составило 7 012 599, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов за сутки возросло на 793 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 200 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,67%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 15 256. Всего уже выздоровел 6 270 731 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.