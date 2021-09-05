В Кремле категорически отказываются обсуждать принадлежность Крыма

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины, поэтому в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского «воз и ныне там». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров. «Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля заявил, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, хотя Киев якобы такой воли пока не проявил. «Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — отметил Песков.

Русофобский подход пока доминирует в политике Киева, а силы, готовые к обсуждению самых острых вопросов с Россией, сидят под домашним арестом, заявил также Песков, вероятно намекая на одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, но обсуждения, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всем и вся», — сказал Песков.