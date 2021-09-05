Войти
Кабмин обещает упростить условия работы предпринимателей
официально
Кабмин обещает упростить условия работы предпринимателей
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
решение
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Кремле категорически отказываются обсуждать принадлежность Крыма

259
В Кремле категорически отказываются обсуждать принадлежность Крыма

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины, поэтому в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского «воз и ныне там». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров. «Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля заявил, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, хотя Киев якобы такой воли пока не проявил. «Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — отметил Песков.

Читайте также: В Кремле назвали «непосредственной угрозой» стремление Украины в НАТО

Русофобский подход пока доминирует в политике Киева, а силы, готовые к обсуждению самых острых вопросов с Россией, сидят под домашним арестом, заявил также Песков, вероятно намекая на одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, но обсуждения, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всем и вся», — сказал Песков.

Владимир Путин, Крым, Дмитрий Песков, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 5 сентября 2021
Суббота, 4 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016