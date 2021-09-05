В Украину пришло «бабье лето»

Осеннее потепление, известное как «бабье лето», уже пришло в Украину, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Все его признаки — антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка, тихий ветер или штиль — все это уже пришло», — написала она на своей странице в Facebook.

При этом синоптик отметила, что в понедельник температурный фон будет ниже ожидаемого, а ночных заморозков не будет только в «традиционно более защищенных от холода регионах» — в Закарпатье и на юге страны.

«В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины „бабье“ солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное», — написала Диденко.