В Афганистане осталось около сотни граждан США

Власти США надеются, что авиасообщение из аэропорта Кабула возобновится в ближайшие дни и оставшиеся в Афганистане американские граждане смогут покинуть страну. Об этом заявил в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн в эфире телеканала CNN.

«Мы считаем, что около сотни граждан остаются в Афганистане, находимся в контакте на регулярной основе со всеми, кто объявил о себе, — сказал Клайн. — Надеемся, что в ближайшие дни Катар сможет возобновить авиасообщение из Кабула. Если им это удастся, то мы хотели бы, чтобы американцы могли улететь».

Ранее в Белом доме заявили, что некоторые граждане США не хотят покидать Афганистан, в том числе из-за наличия в стране родственников.