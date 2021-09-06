Талибы снова заявили о захвате провинции Панджшер

Радикальное движение «Талибан» полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Об этом в понедельник сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.
«Последний оплот..., провинция Панджшер, была полностью захвачена», — говорится в сообщении. В нем также сказано, что «некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали».
Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.
Тем временем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, по данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. В их числе высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за панджшерскую операцию, но талибы пока не подтвердили эту информацию.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул.
Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.
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