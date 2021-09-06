В РФ сообщили, что «Северный поток – 2» начнет работать уже через несколько дней

Проект «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«...спорт далеко не единственная сфера человеческой деятельности, где пытаются нечистоплотными приемами нас ограничивать. Возьмите экономику, экономические санкции. Сейчас просто идет фронтальная атака, несмотря ни на что, на „Северный поток — 2“, хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Параллельно оператор газопровода сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы «Северного потока 2».

Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи „Фортуна“ осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода „Северный поток 2“, после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — сказано в сообщении. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года, отмечается в сообщении. же: же: На фоне беспорядков в Гвинее рекордно выросли цены на алюминий

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.