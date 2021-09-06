Талибы установили контроль над мавзолеем Ахмада Шаха Масуда

Талибы показали видео, на котором они заходят на территорию мавзолея полевого командира Ахмада Шаха Масуда, которого прозвали Панджшерским Львом. Видео опубликовал портал Shahraranews.

Представитель движения Забихулла Муджахид 6 сентября объявил о полном захвате провинции Панджшер — последней из 34 регионов Афганистана, не покорившейся талибам. Во Фронте национального сопротивления в ответ заявили, что занимают стратегические позиции по всей Панджшерской долине и продолжат борьбу против «Талибана». Позже Муджахид на пресс-конференции в Кабуле сообщил об окончании войны в стране. В ближайшее время «Талибан» объявит состав временного правительства, пообещал он.

Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев к «общенациональному восстанию во имя достоинства, свободы и процветания».

Талибы начали наступление на последний неподконтрольный им регион Афганистана несколько дней назад. Стороны конфликта попеременно заявляли, что одерживают верх.

Провинция Панджшер была сосредоточием сил сопротивления. Его возглавили сын Пандшерского Льва Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Гани. После сообщения о переходе Панджшера под контроль талибов Салех, как заявили талибы, бежал в Таджикистан.