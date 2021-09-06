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В Украине прогнозируют еще несколько дней холодов, а потом - «бабье лето»

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В Украине прогнозируют еще несколько дней холодов, а потом - «бабье лето»

В Украине в ближайшие дни осадки не прогнозируются, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки, днем до 19° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в четверг в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 11-13°; на Закарпатье, в Крыму и большинстве южных областей ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

В Киеве и области 7 сентября осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°, на Киевщине ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.

Согласно прогнозу, в Украине 8-9 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье Черного моря до 12° (8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), Днем 8 сентября 17-22° тепла, 9 сентября 19-24°, на Закарпатье до 26°.

В столичном регионе 8-9 сентября сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8 сентября 17-22°, 9 сентября 19-24°.

Синоптики 10-11 сентября осадков в Украине не прогнозируют. Температура ночью 7-13°, на побережье Черного моря до 15°; днем 20-26°. На Киевщине также без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

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Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко в Фейсбуке, уже со среды, 8 сентября, в Украине станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем.

«Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода», - пишет она.

«Сейчас как раз у нас первое «бабье лето». Оно, как правило, длится с конца августа, от Пречистой, до ориентировочно, 11 сентября», - отмечает Диденко и добавляет, что эта неделя обещает роскошную погоду, а «бабье лето» позже обязательно «повторит свой перформанс».

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