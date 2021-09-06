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США приняли на своей территории уже почти 40 тысяч эвакуированных афганцев

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США приняли на своей территории уже почти 40 тысяч эвакуированных афганцев

Почти 40 тыс. эвакуированных в рамках американской военной операции афганцев прибыли в США после соответствующих процедур проверки, проведенной за рубежом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Госдепартамента.

«Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США», — отмечается в документе. Проверкой эвакуированных афганцев, прежде чем им разрешат прибыть в США, занимаются специалисты министерств внутренней безопасности, обороны, а также Федерального бюро расследований (ФБР) Национального контртеррористического центра. Они изучают как биографические, так и биометрические данные беженцев.

Кроме того, добавили в ведомстве, более двух десятков стран и территорий оказывали США помощь во время эвакуации людей из Афганистана. «В общей сложности США и наши партнеры переместили в безопасное место более 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан. При поддержке партнеров и союзников Соединенные Штаты создали глобальную сеть, состоящую из более чем двух десятков стран, расположенных на четырех континентах, с общим временным транзитным потенциалом в 65 тыс. человек на регулярной основе, включая до 2 тыс. мест для размещения лиц, нуждающихся в более длительной процедуре оформления», — подчеркивается в документе.

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По данным американского внешнеполитического ведомства, Бахрейн, Венгрия, Великобритания, Дания, Германия, Грузия, Италия, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Катар, Испания, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, а также Косово помогли переместить американцев, а также граждан других стран в безопасное место. Албания, Бахрейн, Гайана, Индия, Канада, Катар, Кувейт, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, ОАЭ, Руанда, Сингапур, Уганда, Чили и Эквадор «сделали щедрые предложения оказать разнообразную помощь в деле переселения подвергающихся опасности афганцев», отмечается в документе.

«Наши временные транзитные пункты в Персидском заливе способны пропускать около 37 тыс. человек на постоянной основе, и более 65 тыс. человек уже прошли через них..., направляясь в США или на дальнейшее оформление в пунктах Европы, — сообщили в Госдепартаменте. — Временные транзитные пункты, которые мы создали в США и на военных базах в Европе имеют возможность пропускать не менее 28 тыс. человек на постоянной основе».

США, Афганистан
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