США приняли на своей территории уже почти 40 тысяч эвакуированных афганцев

Почти 40 тыс. эвакуированных в рамках американской военной операции афганцев прибыли в США после соответствующих процедур проверки, проведенной за рубежом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Госдепартамента.
«Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США», — отмечается в документе. Проверкой эвакуированных афганцев, прежде чем им разрешат прибыть в США, занимаются специалисты министерств внутренней безопасности, обороны, а также Федерального бюро расследований (ФБР) Национального контртеррористического центра. Они изучают как биографические, так и биометрические данные беженцев.
Кроме того, добавили в ведомстве, более двух десятков стран и территорий оказывали США помощь во время эвакуации людей из Афганистана. «В общей сложности США и наши партнеры переместили в безопасное место более 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан. При поддержке партнеров и союзников Соединенные Штаты создали глобальную сеть, состоящую из более чем двух десятков стран, расположенных на четырех континентах, с общим временным транзитным потенциалом в 65 тыс. человек на регулярной основе, включая до 2 тыс. мест для размещения лиц, нуждающихся в более длительной процедуре оформления», — подчеркивается в документе.
По данным американского внешнеполитического ведомства, Бахрейн, Венгрия, Великобритания, Дания, Германия, Грузия, Италия, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Катар, Испания, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, а также Косово помогли переместить американцев, а также граждан других стран в безопасное место. Албания, Бахрейн, Гайана, Индия, Канада, Катар, Кувейт, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, ОАЭ, Руанда, Сингапур, Уганда, Чили и Эквадор «сделали щедрые предложения оказать разнообразную помощь в деле переселения подвергающихся опасности афганцев», отмечается в документе.
«Наши временные транзитные пункты в Персидском заливе способны пропускать около 37 тыс. человек на постоянной основе, и более 65 тыс. человек уже прошли через них..., направляясь в США или на дальнейшее оформление в пунктах Европы, — сообщили в Госдепартаменте. — Временные транзитные пункты, которые мы создали в США и на военных базах в Европе имеют возможность пропускать не менее 28 тыс. человек на постоянной основе».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016