В Украине снова растет число новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 197 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 429 человек, 53 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 197, медработников — 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 485 человек; летальных случаев — 53; выздоровели — 1 429 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 300 504 человека, выздоровело 2 214 606 человек, летальных случаев — 54 054.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.