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В Германии начали расследование против страховой компании Allianz

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В Германии начали расследование против страховой компании Allianz

Немецкий финансовый регулятор BaFin начал расследование в отношении крупнейшей в Германии страховой компании Allianz. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, расследование связано с крупными потерями управляемых компанией фондов (так называемых Structured Alpha Funds) в прошлом году и последующим закрытием двух фондов. В Allianz заявили, что сотрудничают с регулятором по всем вопросам, в том числе связанным с этими фондами, но не сообщили никаких деталей.

Allianz помимо страховой деятельности занимается также управлением капиталами и инвестициями, в общей сложности под ее управлением находятся активы на $2,9 трлн. Расследование касается ситуации, сложившейся весной прошлого года: в условиях начавшейся пандемии COVID-19 рынки обвалились, стоимость активов, управляемых Structured Alpha Funds, также резко упала. Тогда из-за убытков Allianz закрыла два фонда, активы которых в конце 2019 года оценивались в $2,3 млрд, а некоторые инвесторы вывели из фондов остававшиеся деньги.

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Еще в прошлом году несколько американских инвесторов, с которыми работали эти фонды, включая пенсионные фонды водителей грузовиков, учителей и работников метрополитена, подали иск по этому поводу против инвестиционного подразделения компании Allianz Global Investors. В общей сложности инвесторы подали 25 исков, они требуют от компании компенсации на $6 млрд. Сейчас расследование по этому делу ведут министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Теперь BaFin проверяет, знали ли топ-менеджеры Allianz, не занимающиеся непосредственно управлением этими фондами, о сложившейся ситуации.

ФРГ, Allianz
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