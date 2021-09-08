В Украине за сутки зафиксировано почти 2800 новых случая СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 772 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В сутки 7 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2772 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 254, медработников — 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1017 человек; летальных случаев — 60; выздоровели — 1411 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 303 276 человек, выздоровело 2 216 017 человек, летальных случаев — 54 114.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.