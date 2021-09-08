В октябре Кабмин могут отправят в отставку в полном составе

Отставка всего правительства Украины, а не просто отдельных министров, планируется на октябрь. Об этом заявил в среду депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала «UA:Первый».

«Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин», — сообщил Дунда.

При этом депутат отметил, что некоторые нынешние члены правительства все же сохранят свои кресла. «Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями», — отметил парламентарий. По информации Дунды, должность потеряет и действующий глава кабмина Денис Шмыгаль. «Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронавирусном кризисе, это было самая главная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронавирусного кризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным», — отметил депутат.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 сентября заявил, что этой осенью возможны отставки нескольких министров. Во вторник председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что свои кресла могут потерять три-четыре министра.